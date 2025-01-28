مدبولي للمواطنين: " كل شغلنا إزاي المواطن يحس إن مستوى المعيشة بيتحسن وبسرعة"

كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تقديراتنا كحكومة ولمصر أننا "عدِّينا الفترة الأصعب"، وحان الوقت بعد هذه المرحلة أن نفكر حاليًّا في مرحلة انطلاق الدولة المصرية.

وأضاف خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن الشيء المهم اللي لازم أقوله إني لسه راجع من منتدى دافوس العالمي، حيث العالم كله، وكانت لي فرصة أن أجلس مع قيادات العالم، فالكل يعاني من الذي يحدث في العالم، وطبعًا درجة الحدة مختلفة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء بأن الجميع مجمع أن هناك تغييرًا جوهريًّا بيحصل في العالم؛ لكن فيه تفاؤل مشوب بالحذر، احنا عدِّينا من الأصعب؛ لكن بقى فيه تفاؤل، وبالتالي تقديراتنا كحكومة ولمصر، إننا عدينا الفترة الأصعب، حان الوقت بعد هذه المرحلة أن نفكر دلوقتي في مرحلة انطلاق الدولة المصرية.

ونوه مدبولي بأن هدفنا كلنا حاجة واحدة، المواطن المصري، الذي تحمَّل على مدار 4 سنوات، مهما قُلنا وبرَّرنا إن دي أزمة عالمية، بالتأكيد ده حقه، هو هدفه حياته ومستوى المعيشة، هل هو قادر؟ طول ما فيه ضغوط عليه، هو مش راضي، وعارفين إن فيه ضغوط على المواطن وتحمَّل بصبر؛ خصوصًا في آخر سنتَين.

وتابع رئيس الحكومة: النهارده كل شغلنا إزاي المواطن يحس إن مستوى المعيشة بيتحسن وبسرعة، الناس في الآخر كل يوم المواطن بيروح وعنده احتياجات لازم يدِّيها لأهله، احنا حاطين عِينَّا على الموضوع ده.