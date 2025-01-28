صور شقق متوسطي الدخل بـ 6 أكتوبر.. عمارات "سكن لكل المصريين"

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يرافقه مسؤولو الجهاز، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ.

شملت الجولة تفقد موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة 92 فدانًا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي، تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي بالمدينة.

وقال المهندس محمد مصطفى، إنه جارٍ تنفيذ 134 عمارة سكنية بواقع 3216 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدات، تتنوع بين 100 و110 و120 مترًا، لافتًا إلى أن العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي وتتكون الوحدات من ثلاث غرف وحمام ومطبخ وصالة استقبال ويتميز المشروع بطابع معماري مميز.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام الجاري، مضيفًا أن نسب تنفيذ العمارات للمرحلة الأولى لعدد 63 عمارة بلغت مرحلة متقدمة، فيما بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية مرحلة متوسطة وتحتوي على عدد 71 عمارة.

وفي ختام جولته المرورية، وجه المهندس محمد مصطفى، بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها في الموعد المحدد والاهتمام بالجودة والمتابعة اليومية والعرض عليه في تنفيذ البنود المختلفة، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال.

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