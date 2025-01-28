رئيس هيئة المتحف الكبير يكشف موعد الافتتاح الرسمي وتفاصيل الحفل

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الكبير، عن تفاصيل مثيرة حول هذا الحدث التاريخي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة أون"، أكد غنيم أن الافتتاح الرسمي للمتحف سيقام يوم 3 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيشهد احتفالاً عالميًا يعكس عظمة الحضارة المصرية والتراث الإنساني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الكبير، أن القائمين على الحفل ستكون أيادٍ مصرية بالكامل، وستتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسؤولية بالكامل.

وأوضح غنيم أن الاحتفال سيكون مختلفًا تمامًا عن أي احتفالية سابقة، حيث سيتم استعراض العديد من العناصر التي يفخر بها المصريون، سواء في مناطق مختلفة من ربوع مصر أو في دول أخرى، وسيتم التركيز بشكل أساسي على الإبداع المصري، مع الاستعانة بالشخصيات الأجنبية المهمة.

وأشار غنيم إلى أن الاحتفال قد يستمر لأكثر من يوم، وربما يصل إلى أسابيع، وذلك لتغطية جميع جوانب هذا الحدث التاريخي.

كما أكد على أن فريق العمل يبذل قصارى جهده لضمان أن يكون هذا الاحتفال على مستوى عالٍ من التنظيم والإبهار، مشيرًا إلى أن الموسيقار هشام نزيه يستعد بمقطوعة مخصصة لهذه الاحتفالية وعلى اتصال يومي بمحمد السعدي وطارق نور.

وتابع قائلا: "نحن الآن في فترة إعداد سيناريوهات مختلفة، سيتم عرضها لاحقًا على الرئيس، ومع ذلك، بدأت ملامح الشكل الأساسي الخاص بتاريخ 3 يوليو تتضح، ونحن نتفق الآن على الخطوط العريضة للاحتفال".