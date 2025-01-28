إبراهيم عيسى: سيناء دم أحمر ومصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتقبل كلمة "لا"، مشيرًا إلى أن صفاته الإيجابية تتجلى في وضوحه، لكنه شدد على ضرورة أخذ تصريحاته بعين الاعتبار، معتبرًا أنها ليست مجرد قنابل في الهواء.

خلال برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، قال عيسى إن سيناء ليست مجرد "خط أحمر" بل "دم أحمر"، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد التحدث عن توطين الفلسطينيين في سيناء، فهي أرض مصرية مقدسة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن ترامب لن يجرؤ على الاقتراب من هذه القضية.

وأوضح عيسى أن الموقف المصري كان واضحًا بشأن تهجير الفلسطينيين بعد أحداث 7 أكتوبر، معربًا عن سعادته بجلسة مجلس النواب وما شهدته من تصريحات قوية من رئيس المجلس وكلمات واضحة وصريحة من الأحزاب المصرية.

كما أشاد ببيان الخارجية المصرية الذي جاء رافضًا لتهجير الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه مليء بالقوة والصمود والوطنية.

وأكد إبراهيم عيسى أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال تهجير الفلسطينيين أو توطينهم في سيناء أو خارجها، مشددًا على أهمية الموقف الوطني في هذه القضية.