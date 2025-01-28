قاعدة 50/10.. نصائح علمية لممارسة عملك بأفضل طريقة

كتب- عمر صبري:

نصحت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، اتباع قاعدة 50/10 خلال يوم عملك، وهي كأن تعمل لمدة 50 دقيقة ، ثم تأخذ قسطاً من الراحة لمدة 10 دقائق تتمشي فيها لمسافة قصيرة، أو تتناول فيها الماء أو اي مشروب آخر ، أو فقط تتحرك في المكان.

كما نصحت أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، بضرورة أن تكرر دورة العمل والاستراحة هذه لبضع ساعات للمساعدة على زيادة تركيزك.

وتضمنت النصائح التي قدمتها الدكتورة شيماء السيد، خلال نشرة بحثية، صادرة عن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالامتناع عن تعدد المهام خلافًا للاعتقاد السائد، فإن العمل على أشياء متعددة في آن واحد قد يؤدي إلى بطيء في إنجاز العمل و حدوث أخطاء.

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