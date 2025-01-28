ننشر السيرة الذاتية للدكتور محمد كمال عضو لجنة الشئون السياسية

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية السيرة الذاتية للدكتور محمد كمال عضو لجنة الشئون السياسية والتي جاءت كالتالي:-

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

* ⁠نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية.

* ⁠عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية و رئيس تحرير المجلة المصرية للدراسات الاستراتيجية.

* عمل استاذاً زائرًا بجامعة كاليفورنيا/ بيركلي، وجامعة شيكاغو الأمريكية.

* وكان زميلاً للجمعية الأمريكية للعلوم السياسية بالكونجرس، وباحثاً بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن.

* حصل على درجة الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، والماجستير من جامعة كارلتون بكندا والبكالوريوس من جامعة القاهرة.

الخبرات المهنية:

* مدير معهد البحوث والدراسات العربية

* المدير السابق لعدد من المراكز البحثية بجامعة القاهرة، منها مركز دراسات الدول النامية، ومركز دراسات المناطق الدولية، ومركز الدراسات الأمريكية.

* عضو لجنة القطاع ولجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات

* عضو لجان متخصصة بالمجلس الاعلى للثقافة، وأكاديمية البحث العلمي.

* شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، وله العديد من المؤلفات الأكاديمية باللغتين العربية والإنجليزية.

اقرأ أيضا..

لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق

حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى