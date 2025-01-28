السيرة الذاتية للدكتور حامد الشيتي عضو لجنة تطوير السياحة المصرية

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن حامد الشيتي محمد علي الشيتي والتي جاءت كالتالي:-

* مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ترافكو" العالمية القابضة.

الخبرات المهنية:

* شغل العديد من المناصب البارزة في مختلف الجمعيات المؤثرة والمعنية بقطاع السياحة مثل عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والمجلس الأعلى للسياحة.

* في عام 2006، تم اعتماد الشيتي من قبل وزارة السياحة المصرية لدوره الرائد في الترويج للسياحة وإدخال الساحل الشمالي إلى خريطة السياحة المصرية.

* تحت قيادته أصبحت مجموعة ترافكو مجموعة الترفيه الرائدة في الشرق الأوسط التي تعمل من خلال شركاتها العاملة في قطاعات السياحة والضيافة والطيران.

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