إعلان

السيرة الذاتية للدكتور حامد الشيتي عضو لجنة تطوير السياحة المصرية

01:02 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

الدكتور حامد الشيتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن حامد الشيتي محمد علي الشيتي والتي جاءت كالتالي:-

* مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ترافكو" العالمية القابضة.

الخبرات المهنية:

* شغل العديد من المناصب البارزة في مختلف الجمعيات المؤثرة والمعنية بقطاع السياحة مثل عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والمجلس الأعلى للسياحة.

* في عام 2006، تم اعتماد الشيتي من قبل وزارة السياحة المصرية لدوره الرائد في الترويج للسياحة وإدخال الساحل الشمالي إلى خريطة السياحة المصرية.

* تحت قيادته أصبحت مجموعة ترافكو مجموعة الترفيه الرائدة في الشرق الأوسط التي تعمل من خلال شركاتها العاملة في قطاعات السياحة والضيافة والطيران.

اقرأ أيضا..

لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق

حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حامد الشيتي السيرة الذاتية للدكتور حامد الشيتي لجنة تطوير السياحة المصرية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيرة الذاتية للدكتور خالد إبراهيم صقر عضو لجنة الاقتصاد الكلي

إعلان

إعلان