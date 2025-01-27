السيرة الذاتية للمهندس حسام عبد الحميد عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المهندس/ حسام عبد الحميد سيف الدين عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والتي جاءت كالتالي:-

• الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر

• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة عين شمس ودرجة في الإدارة من كلية هنلي للأعمال في المملكة المتحدة

• وهو عضو في مجلس أمناء جامعة السويدي للتكنولوجيا.

الخبرات المهنية:

• عضو مجلس إدارة في "راية القابضة" ويرأس اللجنة الأساسية للتحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

• قبل توليه منصبه في كابجيميني، أمضى حسام 27 عامًا في شركة آي بي إم، حيث طور خبرته في العمليات والتحول والاستراتيجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال فترة عمله في آي بي إم، شغل مناصب قيادية مختلفة، وهي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، والمدير العام لمنطقة أفريقيا، وفي النهاية أصبح نائب الرئيس للمنطقة.

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