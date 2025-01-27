السيرة الذاتية لـ"لؤي ابراهيم الشواربي" عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن لؤي يوسف جمال الدين ابراهيم الشواربي عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والتي جاءت كالتالي:-

• مدير - الشواربي للمحاماة.

• عضو المجلس الاستشاري للشركات الناشئة وريادة الأعمال - 2024، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عضو مجلس الإدارة - شركة مصر لريادة الأعمال، ومحاضر مساعد في قوانين الأعمال والاستثمار الوطنية والدولية - 2000 - 2024.

الخبرات المهنية:

• حاصل على ماجستير في القانون الدولي والمقارن، مركز القانون بجامعة جورج تاون، واشنطن العاصمة 2004؛ ليسانس في الحقوق، كلية الحقوق بجامعة القاهرة 2000؛ دبلوم الدراسات العليا، الفقه الإسلامي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بكالوريوس في العلوم السياسية وتخصص فرعي في تاريخ العالم الأوروبي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، القاهرة – 1994.

• وهو محامٍ، يمارس المهنة في مجالات الشركات العامة والتجارية؛ هيكلة الشركات الناشئة، والحوكمة، وصناديق رأس المال الاستثماري؛ والقانون والتكنولوجيا؛ واتفاقيات المشاريع المشتركة؛ والمعاملات التجارية الدولية؛ وتمويل المشاريع الدولية، ومشاريع البنية الأساسية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمناطق الاقتصادية الخاصة، واتفاقيات التوريد، واتفاقيات التجارة الدولية، ومكافحة الإغراق، والإعانات، والضمانات، والتدابير التعويضية؛ وقوانين المنافسة.

• وتشمل الخبرة الشخصية الإضافية ريادة الأعمال الاجتماعية والتجارية، والبحث العلمي والتكنولوجي والاستثمار.

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