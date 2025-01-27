السيرة الذاتية للمهندس ماجد محمود عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المهندس ماجد محمود عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والتي جاءت كالتالي:-

• نائب الرئيس والمدير العام، لمركز التميز بشركة Dell Technologies مصر.

• مسؤول تنفيذي في مجال تكنولوجيا المعلومات يتمتع بخبرة كبيرة في قيادة وتحويل المؤسسات بنجاح، وقد أثبت خبرته في إنشاء وتوسيع نطاق المؤسسات عالية الأداء، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ولديه سجل حافل في دفع نمو الإيرادات، وتعزيز الأداء التنظيمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال مزيج فريد من الرؤية الاستراتيجية والخبرة التشغيلية ومهارات القيادة القوية.

الخبرات المهنية:

• حصل ماجد على درجة في الدراسات الهندسية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1988 ودبلومة في "إدارة برامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل استراتيجي" من معهد الإدارة الدولي الإسكندنافي في كوبنهاجن عام 2005.

• يتمتع بأكثر من 35 عامًا من الخبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، عمل كنائب رئيس ومدير عام لمركز التميز في مصر في شركةDell Technologies ، وقد عمل سابقًا مع Oracle من يناير 1998 حتى يونيو 2009، كرئيس لمركز الاستشارات الدولية لخدمات الحلول التابع لشركة Oracle حيث كان مسؤولاً عن تقديم خدمات الاستشارات للعملاء العالميين.

• قبل عمله لمدة 11 عامًا في شركة Oracle Corporation، عمل ماجد مع شركة IBM لمدة عشر سنوات من عام 1988 إلى عام 1998، حيث شغل مناصب مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات تلبي احتياجات أسواق الشرق الأوسط، وعلى مدار حياته المهنية، طور ماجد خبرته في خدمات المبيعات والدعم والاستشارات.

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