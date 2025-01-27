السيرة الذاتية لـ "كريم بشارة" عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن كريم بشارة عضو لجنة الاقتصاد الرقمي.

• الشريك المؤسس والشريك العام في شركة "أكسلرو كابيتال".

الخبرات المهنية:

• خبير في إدارة الأصول والاستثمار منذ 20 عاماً.

• شارك في تأسيس وقيادة العديد من الشركات في المنطقة والعالم، وهو الشريك العام لشركة رأس المال الاستثماري A15.

• مُهتم بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ويستثمر في الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة، حيث تدعم A15 الشركات الناشئة من خلال جلسات حول تطوير المنتجات والتكنولوجيا وإعدادها لجولات التمويل المستقبلية واستراتيجيات الخروج.

• تبلغ القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها حاليًا 700 مليون دولار أمريكي.

• يشغل بشارة اليوم عضوية مجالس إدارة شركات في مصر وهولندا والمملكة المتحدة وكندا ودبي وموريشيوس والولايات المتحدة وغيرها، حيث يقدم الدعم التشغيلي والمالي المباشر لمساعدة هذه الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة للنمو.

• بعد تخرجه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997 وحصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، شارك في تأسيس شركة "لينك دوت نت"، أكبر مزود لخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط.

• قام بتطوير العديد من الشركات التابعة المخصصة للإعلان عبر الإنترنت وإدارة المحتوى.

• أشرف على استحواذ شركة موبينيل، على شركة لينك دوت نت في عام 2010.

• من عام 2012 إلى عام 2014، أصبح بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم ميديا آند تكنولوجي ش.م.م. ("OTMT").

• اليوم، يشغل بشارة منصب عضو مجلس إدارة شركات مثل A15، وAccelero Capital، وSubfero، وSYMPL، وKijamii، وPaymob، وغيرها.