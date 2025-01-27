السيرة الذاتية لأمل إبراهيم سعد عنان عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن أمل إبراهيم سعد عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والتي جاءت كالتالي:-

• هي شريكة في 500 جلوبال، وهو صندوق عالمي متعدد المراحل لرأس المال الاستثماري بأصول تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تحت الإدارة.

• تقود أمل في 500 جلوبال، استثمارات الشركة في المرحلة المبكرة في مصر في قطاعات النمو المرتفع بما في ذلك التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية والبرمجيات كخدمة، بالإضافة إلى إدارة برامج مصر الأوسع وبناء الفريق، وشغلت منصب المديرة التنفيذية لصندوق المشاريع المصري الأمريكي "EAEF".

الخبرات المهنية:

• حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، ودرجة الماجستير في البيئة والتنمية من كلية لندن للاقتصاد، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وزميلة في معهد أسبن وقائدة عالمية شابة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

• كما انضمت إلى EAEF كأول موظفة ومنذ ذلك الحين، نمت المنظمة إلى أكثر من 300 مليون دولار أمريكي، واستثمرت في العديد من الشركات المصرية التي تعالج احتياجات التنمية في مصر، قبل انضمامها إلى صندوق الاقتصاد المصري، وكانت جزءًا من فريق من خبراء الاقتصاد في وحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، حيث صاغت سياسات الإصلاح، وصاغت أقسامًا من الموازنة العامة للدولة، واكتسبت خبرتها الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية، حيث عملت كمسؤولة استثمار مساعدة في قسم البنية التحتية، وبدأت حياتها المهنية في قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس كخبيرة اقتصادية مبتدئة، وأصبحت حاملة شهادة المحلل المالي المعتمد.