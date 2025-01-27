ننشر السيرة الذاتية لحسام الشاعر عضو لجنة تطوير السياحة المصرية

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن حسام سلامة جودة الشاعروالتي جاءت كالتالي:-

* رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

* رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق صن رايز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية منذ عام 2004.

الخبرات المهنية:

* رئيس مجلس إدارة شركة بلو سكاي للسياحة خلال الفترة من 1998 حتى 2014.

* رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع البحر الأحمر خلال الفترة من عام 2002 حتى 2010.

* تولى رئاسة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع جنوب سيناء.

* تولى رئاسة مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

* عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية منذ 2019 حتى 2020.

* رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة منذ 2019 وحتى 2022.

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