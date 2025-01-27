السيرة الذاتية للدكتور عبدالمنعم سعيد عضو لجنة الشئون السياسية

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور عبدالمنعم سعيد على والتي جاءت كالتالي:-

* عضو مجلس الشيوخ المصري 2020.

* رئيس المجلس الاستشاري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية منذ يناير 2018.

* الرئيس السابق لمجلس إدارة دار المصري اليوم للنشر بالقاهرة منذ فبراير 2013 إلى نوفمبر 2023.

* الرئيس السابق لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة منذ يناير 2012 إلى 2016.

* كان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة منذ 2009 إلى 2012 ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجريدة الأهرام ودار النشر من 2009 إلى 2011.

الخبرات المهنية:

* حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة (1970) والماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة شمال إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية (1979 و1982).

* كان زميلًا باحثًا في معهد بروكينغز بواشنطن العاصمة في 1987 وصيف 2004 وزميلًا باحثًا في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية - جامعة هارفارد في 2003.

* هو زميل أول في مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2005، ومحاضرا فيها.

* عمل مستشارًا سياسيًا في الديوان الأميري لدولة قطر بين أغسطس 1990 ويونيو 1993.

* أسس في عام 2014 معهد دول الخليج العربية في واشنطن ورئيسه الشرفي.

* شغل منصب عضو مجلس الشورى بمجلس الشورى المصري اعتبارًا من يونيو 2007 حتى 2011. ورئيس مجلس إدارة معهد الحوار الدنماركي المصري، القاهرة – مصر (2007-2009).

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