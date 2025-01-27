"اتصالات النواب" توصي بإعفاء الهاتف المحمول من الجمارك مرة واحدة كل عام

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مناقشات موسعة، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وشدد النائب عبدالمنعم إمام، خلال عرض طلب الإحاطة المقدم منه بالسماح للمصريين بالخارج بحمل جهازين محمول وليس واحدًا، و قال "إمام":" المصري المقيم بالخارج يرسل تحويلا للدولة بالعملة الصعبة، فنسمح له بجهازين ويمكن أن يسجلوا برقمه القومي، المواطن بيبقى متكدر أنه مش عارف يجيب جهازين هدية وهو عائدًا".

وأضاف: "هناك مشكة تواجه الذي ياتي من الخارج لينا 12 مليون مصري بالخارج الأغنياء منهم لا يتعدوا 2 مليون مواطن، والباقي هما اللي يبركبوا رحلات الشارتر و جايب جهازين محمول لأولاده اللي نجحوا، مفيش حاجة اسمها جهاز واحد ومفيش حاجة اسها هدايا معفاة قيمتها 15 ألف جنيه يجب تغيير لائحة الجمارك".

وتابع :" لدينا مشكلة حكومية في اتخاذ القرار إحنا كده بنكدر المصريين، مفيش حاجة اسمها تليفون".

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بأن يسمح بإعفاء التليفون المحمول من الجمارك كل عام وليس مرة واحدة طوال العمر، وأن يتم تعديل القرار الحالي بأن يسمح للمواطن القادم من الخارج بأن يتم اعفاء هاتفين محمولين وليس واحدًا، كما هو مطبق حاليًا، وأن يتم استثناء المصريين بالخارج من القرار بشرط حمل جنسية أخرى أو اقامة في الدولة التي يعمل بها.

كما أوصت لجنة الاتصالات، برفع قيمة الهدايا المعفاة للراكب القادم من الخارج من 15 ألف جنيه حاليا إلى 50 ألف جنيه.

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