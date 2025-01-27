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المجلس القومي لحقوق الإنسان يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني

07:53 م الإثنين 27 يناير 2025

المجلس القومي لحقوق الإنسان

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كتب- محمد نصار:

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما استنكر المجلس محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها أن تتسبب في تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.

وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

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