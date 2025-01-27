وزير الري: إنجاز 75% من مشروع المسار الناقل للمياه إلى محطة معالجة الدلتا الجديدة

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن العمل يتواصل في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه، والذي يُعد المحور الأول من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، حيث يتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذي يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم بنسبة تنفيذ تصل إلى 75%، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول 105 كيلومترات و18 محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل إلى 78%.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية الجاري تنفيذها اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة في الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء.

ووجه الدكتور سويلم، بمواصلة العمل في المسارات الناقلة ومحطات الرفع الواقعة عليها، طبقاً للبرامج الزمنية المقررة.

وأشار إلى ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة اعتمادا على المياه المحلاة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي، والاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه، ومراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير استخدام مياه الصرف الزراعي على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة.

وأوضح أن الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي يأتي نتيجة لمحدودية الموارد المائية ووجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر، سواء من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على امتداد 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتوسع مؤخراً في معالجة مياه الصرف الزراعي بإنشاء 3 محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة إجمالية 4.8 مليون متر مكعب سنويا، والتي سيتم استخدامها في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بشمال ووسط سيناء وغرب الدلتا.

وقال سويلم إنه يتم تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حاليا لحين استلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي، خاصة مع زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر.