عمرو أديب يشيد ببراعة المقاومة الفلسطينية في إخفاء الأسرى الإسرائيليين

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب ببراعة المقاومة الفلسطينية في إخفاء الأسرى الإسرائيليين لمدة 15 شهراً متواصلة.

خلال حديثه مع محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في برنامجه "الحكاية"، أعرب أديب عن إعجابه بقدرة المقاومة على إدارة ملف الأسرى بهذه الكفاءة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يستحق التقدير بغض النظر عن الخلافات السياسية أو الآراء حول الأحداث الجارية في غزة.

وأشار مقدم "الحكاية" إلى أن هذا الإنجاز تحقق في ظل مواجهة المقاومة لـ الموساد الإسرائيلي أحد أقوى الأجهزة الأمنية في العالم.

من جانبه، شكر الهندي الإعلامي عمرو أديب على تقديره، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعود لله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً خلال الحرب الأخيرة على غزة، وأن فرحة التبادل كانت كبيرة لدى الجميع.

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