"برلمانية الوفد" تصريحات تهجير الفلسطينيين غير مسئولة.. ومستقبل الشعوب ليس محل للصفقات

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، رفضه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين الي مصر والأردن، مؤكدًا بأن مثل هذا التصريحات غير مسئولة وغير مبررة وغير مقبولة، وأنها استمرار لنهج الكيل بمكيالين، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى ولمصلحة، الكيان الصهيوني، بمباركه ودعم أمريكية جائر، وظالم، ولن يمر ولن تقبله القاهرة، بأي حال من الأحوال.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُعلن وواضح برفض تصفيه وتفريغ القضيه الفلسطينيه بتهجير الفلسطينين خارج أراضيهم ، مشدداً بأن المخططات المشبوهة لن تمر ولن يقبلها الشعب المصري ، ولن يفرط في شبر من أراضيه ولن يتخلى عن دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد "عبدالعزيز"، بأن 120 مليون مواطن مصري خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي ، وحماية مقدرات هذا الوطن ، وان مستقبل الشعوب لايمكن أن يكون محل صفقات أو أهداف ومأرب لايعلم مداها إلا الله.

وطالب رئيس برلمانية الوفد، بالتوحد خلف القيادة السياسية ، في خندق واحد لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والأخطار التي تعوق مستقبل هذا الوطن الغالي والعزيز.

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