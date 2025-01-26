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الجبهة الوطنية يضم رموزا رياضية لعضويته - (تفاصيل)

11:00 م الأحد 26 يناير 2025

الجبهة الوطنية يضم رموزا رياضية لعضويته

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كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، تحت التأسيس ضم مجموعة من الرموز الرياضية لعضويته وهم الكابتن أحمد حسن الإعلامي ولاعب كرة القدم السابق و محمد مطيع رئيس اتحاد الجودو والمهندس مصطفى الشامي رئيس نادى بلدية المحلة والدكتور عمرو العدل عضو اتحاد كرة اليد وحازم محمد قنديل أمين صندوق الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف علي منتخبات الباراتايكوندو وعضو الاتحاد الدولي للتايكوندو بلجنه الباراتايكوندو والمشرف علي الملف الإفريقي.

وأكد الحزب، في بيان له أن تلك الخطوة تعكس إيمان الحزب بأهمية الرياضة كقوة دافعة للتغيير الإيجابي ودور الحزب المجتمعي في دعم القيم التي تحملها الرياضة من انضباط وروح جماعية وطموح.. كما تأتي إدراكا لأهمية وتأثير الرياضة الذي لا يقتصر على تحقيق الإنجازات بل يمتد ليكون مصدر إلهام للشباب وقوة توحد المجتمع وتبني أجيالا واعية.

كما يأتي ذلك في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية تحت التأسيس على استيعاب الطاقات والكفاءات في مختلف المجالات بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتعزيز المشاركة في خدمة قضايا الوطن.

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حزب الجبهة الوطنية أحمد حسن محمد مطيع مصطفى الشامي
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