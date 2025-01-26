رئيس مجلس إدارة الأهرام: كتاب “في قلب اللحظة” يوثق تحولات إقليمية مهمة بلغة ثرية

أحمد عمر هاشم: الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد و القرآن نص على ذلك

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن كتاب “في قلب اللحظة” يتميز بلغة جميلة تعكس وعيًا عميقًا بالتحولات الجارية على المستوى الدولي والإقليمي مشيراً إلى أهمية الكتاب في تسليط الضوء على الصراعات الكبرى، بما فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأثير هذه التحولات على النظام العالمي.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب “في قلب اللحظة” ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح "فرحات" أن ما يميز الكتاب هو أن كاتبه شخص وطني يعبر بصدق عن الأحداث الراهنة، مما يعزز من أهمية قراءته لفهم ما يدور حولنا مشيداً باستخدام المؤلف لمفردات ومصطلحات دقيقة وثرية، تسهم في توصيل الرسائل والمعاني بشكل فعال ومؤثر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن الكتاب ليس فقط غنيًا باللغة والمفردات، بل يحمل أفكارًا كبيرة وقضايا جوهرية تدعو إلى نقاش واسع حول التحولات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن حجمه وأفكاره يجعلان منه مرجعًا مهمًا للمهتمين بالقضايا السياسية والإنسانية في المنطقة.

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