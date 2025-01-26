"مصر لن تكون وطنًا بديلاً".. أحمد موسى معلقًا على اقتراح ترامب بتهجير الفلسطينيين

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على المقترح الأمريكي الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار، ولاسيما مصر والأردن.

وفي برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أكد موسى أن هذا المقترح ليس جديدًا، وأن مصر رفضته منذ البداية، مشدداً على أن موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين.

وقال موسى إن مصر لن تسمح بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، وأن سيناء خط أحمر لا يمكن المساس به، مضيفًا أن هذا المخطط يتكرر منذ نكبة 1948، وأن مصر ستظل ثابتة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

وشدد موسى، على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، وأنها ستواصل جهودها من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

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