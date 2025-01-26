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“القاهرة تنادي” يجمع 34 ناشرًا أجنبيًا لتعزيز الترجمة والتفاهم الثقافي بمعرض الكتاب 2025

03:47 م الأحد 26 يناير 2025
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    فعاليات البرنامج المهني برديات 4 القاهرة تنادي (3)
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    فعاليات البرنامج المهني برديات 4 القاهرة تنادي (2)
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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

أقيمت اليوم الأحد ثاني فعاليات البرنامج المهني "برديات 4" القاهرة تنادي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك بقاعة مؤسسات، للعام الثامن على التوالي، بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب، في مركز المعارض بالتجمع الخامس.

وفي هذا السياق، أوضح الناشر شريف بكر، أن البرنامج يمثل فرصة للناشرين المصريين والعرب للتواصل والتفاعل مع الناشرين الأجانب.

وأضاف "بكر"، أن البرنامج يضم نحو 34 ناشرًا أجنبيًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول مثل ماليزيا، ورومانيا، وتنزانيا، وإيطاليا، وتركيا، وبلغاريا، وكندا، وكينيا، وإندونيسيا، وأذربيجان.

وأشار شريف بكر، إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج هو تحفيز الترجمة من العربية إلى الأجنبية والعكس، فضلًا عن تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب المختلفة، كما يعمل البرنامج على اكتشاف الكتب المناسبة للترجمة إلى لغات مختلفة، إضافة إلى إبرام اتفاقيات تعاون بين الناشرين.

وتابع بكر أن البرنامج يضم هذا العام عددًا من المتطوعين من الشباب الذين يتكفلون بترجمة النصوص بين الناشرين الأجانب، وهو ما يساهم في إكسابهم الخبرات ويسهل عملية التواصل بين الأطراف المشاركة.

وأكد شريف بكر، أن البرنامج قد أثمر في الدورات السابقة، حيث نجح العديد من الناشرين في ترجمة بعض الكتب إلى لغات متعددة.

وأوضح أن فعاليات البرنامج تستمر حتى الغد، مع توقع صدور العديد من التوصيات المهمة، وفي اليوم الأخير من الفعاليات، سيتم تنظيم زيارات ترفيهية للناشرين الأجانب، بالتعاون مع وزارة الثقافة، تشمل زيارة منطقة الحسين، الأهرامات، ومشاهدة عروض التنورة وغيرها من الأماكن السياحية الشهيرة في القاهرة.

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