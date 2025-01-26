اتحاد عمال مصر: نساند الدولة في رفض مخطط تصفية القضية الفلسطينية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن عمال مصر يساندون الدولة المصرية في موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة إلى سيناء، وأن المحاولات التي يسعى إليها الرئيس الأمريكي الجديد ترامب بالضغط على الدولة المصرية من أجل تنفيذ هذا المخطط بعد أن فشل فيه سلفه بايدن لن يتم تنفيذها، لأن إرادة المصريين تتطابق مع إرادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "البدوي"، في بيان، الأحد، أن موقف الشعب المصري واضح وثابت في دعمه للقضية الفلسطينية، ورفضه التام لأي محاولات تستهدف تصفيتها من جهة، والنيل من الأمن القومي المصري أو العبث بسيادة الدولة من جهة أخرى.

وأكد أن العمال، بصفتهم شريحة رئيسية من المجتمع تكاد تكون هي الأوسع، يدركون تمامًا خطورة هذا المخطط، ويقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على أرض الوطن من أن تكون وطنًا مستنسخًا، إلى جانب دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن هذا التحدي يُظهر مدى أهمية تماسك الشعب المصري ووعيه بالمخاطر التي تواجهها الدولة، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الشعبي لموقف القيادة السياسية في التصدي لهذه المحاولات المشبوهة التي يستكمل ترامب رعايتها بعدما فشل بايدن.

ودعا "البدوي"، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويحافظ على حقوقه التاريخية، بما ينعكس على استقرار المنطقة، بدلًا من تأجيج الصراع بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين.

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