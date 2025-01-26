"المالية" توافق علي مقترح جديد بمشروع قانون التيسيرات الضريبية

كتب- نشأت علي:

تقدم علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعديل على المادة الثانية من مشروع القانون لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة.

وقد وافقت وزارة المالية ومجلس النواب على المقترح.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وجاء المقترح بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من أن الوعاء الضريبي يجب أن يكون محددًا ومنضبطًا وعلى أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته.

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