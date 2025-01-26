مصدر: إنشاء مواني جافة بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة تتجاوز نصف مليار دولار

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة النقل، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة العديد من مشروعات المواني الجافة والمناطق اللوجستية وذلك بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن المواني الجافة الجديدة المستهدف إنشائها، تشمل الميناء الجاف بالفيوم الجديدة بمساحة 100 فدان بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 175 مليون دولار.

وتابع المصدر، أن الوزارة تستهدف كذلك إنشاء ميناء جاف بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة على مساحة تقدر بنحو 125 فدانًا، فضلًا عن ميناء الصب الجاف بمدينة السادات على مساحة 75 فدانًا.

كما تستهدف الوزارة طرح الميناء الجاف بمدينة كوم أبو راضي ببني سويف الجديدة، بمساحة 146 فدانًا، وبتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 160 مليون دولار.

وأشار المصدر، إلى أنه من المستهدف إنشاء ميناء جاف بمدينة الطور في جنوب سيناء على مساحة 100 فدان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 176 مليون دولار.

وأوضح المصدر، أن هذه الفرص الاستثمارية التي تطرح على القطاع الخاص لإنشاء هذه المواني الجافة، تستفيد منها الوزارة عبر عوائد سنوية ثابتة أو متغيرة، إلى جانب الحصول على نسبة من إجمالي الإيراد داخل المشروع.

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