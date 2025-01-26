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زوار معرض الكتاب يكتبون أسماءهم بالخط العربي داخل جناح الأزهر

11:46 ص الأحد 26 يناير 2025
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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور خالد مجاهد، المدرس برواق الخط العربي وأحد المشاركين في قسم الخط العربي بجناح الأزهر الشريف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن وجود فن الخط العربي داخل جناح الأزهر يجذب الجمهور بشكل كبير؛ حيث يحرص الزوار على كتابة أسمائهم بالخط العربي، ما يُضفي أجواء من البهجة والسرور بينهم.

وأوضح مجاهد، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن الخط العربي يُعد من الفنون الجميلة التي تحتاج إلى استعادة قيمتها وهيبتها؛ خصوصًا في ظل هيمنة التكنولوجيا الحديثة التي جعلت الاعتماد عليه يتراجع.

ودعا مجاهد إلى تدريس الخط العربي في المدارس كمادة أساسية، وليس فقط كجزء من اللغة العربية؛ بهدف الحفاظ على هذا الفن الأصيل وتقديره كما كان في السابق.

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خالد مجاهد الأزهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب
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