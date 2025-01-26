تحذير من هيئة الدواء بشأن إبر "مجهولة المصدر" لسحب عينة النخاع

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية خطابا توعوياً بشأن مستلزم طبي يُستخدم في أخذ عينات نخاع العظم، يحمل اسم "OSTEOBELL R"، وهو من إنتاج شركة Biopsybell s.rl.

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم رصد تلك العبوات حتى الآن من قِبَل مفتشي الهيئة.

ويعتبر "OSTEOBELL R" جهازًا متقدمًا مصممًا لأخذ عينات من نخاع العظام.

ووجهت هيئة الدواء بضرورة المتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين.

كما وجهت نصائح للمستهلكين بأنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301، أو زيارة الموقع الإلكتروني.

وشددت الهيئة على ضرورة شراء المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية من الأماكن المرخصة فقط، وتجنب الشراء عبر الإنترنت بطرق غير شرعية.

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