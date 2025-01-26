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اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين

09:00 ص الأحد 26 يناير 2025

مسجد الحسين

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:
تُنظم وزارة الأوقاف احتفالًا خاصًّا بذكرى الإسراء والمعراج، إحدى أبرز الأحداث الروحية في تاريخ الأمة الإسلامية، وذلك في إطار احتفالاتها السنوية بالمناسبات الدينية العظيمة.

ويهدف الاحتفال إلى تأكيد الدروس العظيمة والقيم الروحية لهذه المناسبة، وإبراز معانيها السامية التي تمثل رسالة الإسلام في التسامح والرحمة.

سيُعقد الاحتفال اليوم الأحد، في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، عقب صلاة المغرب مباشرة.

يأتي هذا الاحتفال في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي ونشر قيم الإسلام السمحة، التي تدعو إلى الخير والمحبة، مؤكدةً أهمية استحضار معاني هذه الحادثة المباركة في تعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

الإسراء والمعراج وزارة الأوقاف مسجد الحسين
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