اللواء سمير فرج: مصر هي القوة السادسة في المظلات عالميا

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن أغلى جندي مقاتل في العالم بأكمله هو جندي المظلات.

وقال فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قوات المظلات تقوم باختيار الجنود والمقاتلين بها بعناية فائقة".

وتابع سمير فرج: "تدريب المظلات يعتمد على القوة البدنية، وقوات المظلات لديها قوة ذهنية كبيرة لانهم ينفذون مهام خلف خطوط العدو".

وأكمل سمير فرج: لدينا مصنع خاص بتصنيع المظلات التي تستخدمها قوات المظلات، ويتم تصنيع مظلات للأفراد والمعدات ويتم إسقاط سيارات جيب وصواريخ ".

ولفت سمير فرج: "مصر هي القوة رقم 6 في العالم في المظلات وإحنا أول دولة في المنطقة انشائنا وحدة المظلات".

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