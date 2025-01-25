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حسام بدراوي: التوجه الحزبي الواحد قد يؤدي إلى انحراف الفكر

08:37 م السبت 25 يناير 2025

الدكتور حسام بدراوي

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كتب- حسن مرسي:

أكد المفكر السياسي حسام بدراوي على أهمية وجود أحزاب سياسية قوية ومستقلة في مصر، مشيراً إلى أن الحزب السياسي الحقيقي هو الذي يعتمد على دعم شعبي حقيقي ويتبنى أفكاراً وأيديولوجيات واضحة.

وفي حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، انتقد بدراوي ما أسماه بـ"الأحزاب الصورية" التي لا تمثل سوى امتداداً للسلطة الحاكمة، ولا تسعى لتقديم بدائل سياسية حقيقية.

وأكد أن الحزب السياسي الناجح هو الذي يتمكن من كسب ثقة الناخبين من خلال تقديم برنامج واضح ورؤية مستقبلية للبلاد.

وشدد المفكر السياسي على ضرورة توفير بيئة سياسية حرة تسمح للأحزاب بممارسة نشاطها السياسي بحرية، بعيداً عن التضييق والرقابة.

وأشار إلى أن القوى المالية تلعب دوراً كبيراً في تمويل الأحزاب، مما يجعل الأحزاب الصغيرة والأحزاب التي لا تمتلك موارد مالية كبيرة تواجه صعوبات كبيرة في المنافسة.

وحذر بدراوي من خطورة التوجه الواحد والهيمنة الفكرية، مؤكداً على أهمية التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير، موضحًا: "التوجه الواحد الذي قد يؤدي إلى انحراف الفكر ويصل إلى التطرف للطرف الآخر".

ودعا المفكر السياسي حسام بدراوي، إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في المجتمع المصري لتطوير الحياة السياسية والاجتماعية.

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حسام بدراوي أحزاب سياسية الإعلامية فاتن عبدالمعبود التعددية السياسية
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