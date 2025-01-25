حسام بدراوي يوضح أسباب معارضته لتدريس الدين كمادة مجموع

كتب- حسن مرسي:

كشف المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، تفاصيل تدريس مادة الدين كمادة أساسية، قائلا: لو عاوزة تعمل إسفين في المجتمع دخل الدين في السياسة والحكم.

وفي حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، حذر بدراوي من عواقب هذا القرار، مؤكداً أنه قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات المجتمعية وتقويض مبدأ المواطنة المتساوية.

وشدد بدراوي على أن تقييم الطلاب في مادة الدين يختلف من دين لآخر، مما قد يؤدي إلى ظلم بعض الطلاب.

كما تساءل عن حقوق الأقليات الدينية في ظل التركيز على مادتين رئيسيتين هما الإسلام والمسيحية، موضحًا: "مسطرة قياس المستوى والتقييم في الدين ليست مساوية لاختلاف الطوائف في المسيحية والمنهج للمسلمين، طب هل يكون مع السنة أم الشيعة، طب فين حقوق اليهودي أو اللا ديني؟".

وأكد بدراوي أن الأخلاق والقيم يمكن تعليمها من خلال المواد الدراسية الأخرى، مثل الفلسفة والتاريخ، وليس بالضرورة من خلال مادة الدين.

وشدد على أن الدول المتقدمة مثل اليابان، التي لا تجعل الدين مادة أساسية في المناهج الدراسية، تتمتع بمستوى عال من الأخلاق والقيم.

واختتم بدراوي حديثه بالتأكيد على أنه يؤمن بأهمية الدين، ولكنه يرى أن تدريس الدين كمادة أساسية في المرحلة الثانوية قد يؤثر سلبًا على العملية التعليمية ويعمق الانقسامات المجتمعية.

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