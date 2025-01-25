أمطار على القاهرة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت ألأرصاد، أن يسود غدًا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما حذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسط على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:-

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