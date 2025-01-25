شوقي علام: المتطرفون يفسرون النصوص الدينية بما يخدم أهدافهم الخاصة

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، من خطورة تحريف النصوص الدينية على أيدي الجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن هذه الجماعات تستغل الدين لتحقيق أهدافها الخاصة.

وفي حواره ببرنامج "بيان للناس"، كشف علام عن أن هذه الجماعات تتبع منهجًا خاصًا في تفسير النصوص الدينية، يهدف إلى تأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بما يتناسب مع أيديولوجياتهم المتطرفة.

وأكد أن هذا التفسير "الحرفي" والمجزأ للنصوص يؤدي إلى تحريف المعنى الحقيقي للدين الإسلامي واستغلاله لأغراض سياسية.

وشدد الدكتور علام على أهمية فهم النصوص الدينية في سياقها العام، وعدم الاكتفاء بتفسير آيات أو أحاديث معزولة، حيث أن هذا يؤدي إلى فهم مغلوط للدين.

وأشار إلى أن علماء المسلمين على مر العصور اهتموا بتفسير القرآن والسنة تفسيراً جامعاً مانعاً، يراعي جميع جوانب النصوص.

ودعا الدكتور شوقي علام إلى ضرورة نشر الوعي الديني الصحيح بين الناس، لمواجهة الأفكار المتطرفة والتصدي لمحاولات تحريف الدين، مؤكدًا على أهمية دور العلماء والمشايخ في تفسير النصوص الدينية بشكل صحيح، وتبسيطها للناس بلغة عصرية.