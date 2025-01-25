بعد وفاة جراح قلب.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية المفاجئة

كتب- محمد أبو بكر:

تحدث الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن السكتة القلبية والتوقف القلبي المفاجئ، مشيرًا إلى حالة الراحل الدكتور أحمد ماهر، الذي تُوفي في معهد ناصر نتيجة السكتة القلبية رغم محاولات أطباء القلب إنعاشه لمدة ساعة ونصف.

وأكد الدكتور جمال شعبان على أهمية فهم أسباب السكتة القلبية والدماغية، وكيف يمكن لشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر أن يصابوا فجأة بهذه الحالات القلبية أو الدماغية.

ما هي السكتة القلبية؟

قال عميد معهد القلب السابق، إن السكتة القلبية تحدث عندما يتوقف القلب عن العمل بسبب انسداد الشرايين التي تغذي عضلة القلب، وإذا لم يتم التدخل السريع لإذابة الجلطة أو تركيب دعامات، قد تؤدي إلى الوفاة.

هل وجع البطن قد يكون مقدمة لجلطة؟

أوضح "شعبان"، بحسب منشور له عبر "فيسبوك"، السبت، أن وجع البطن قد يكون ناتجًا عن جلطة في الشريان التاجي الخلفي، مما يتسبب في حموضة وحرقان في المعدة، أو جلطة في شرايين الأمعاء أو حتى تسلخ في الأورطى.

أسباب جلطات الشباب

بين جمال شعبان، أسباب جلطات الشباب، هي:

- التدخين.

- تناول المسكنات.

- مشروبات الطاقة والمنشطات.

- المخدرات.

- التاريخ الوراثي.

- ارتفاع الكولسترول والدهون.

- الضغط المرتفع ومرض السكري.

- فيروس كورونا المستجد.

علامات للجلطات

حذر "شعبان"، من علامات للجلطات، وهي:

- الجلطة الدماغية: صداع، تنميل في جانب من الجسم، اختلال درجة الوعي.

- الجلطة القلبية: وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، نهجان خفيف، عرق، ثقل في الذراع الأيسر.

هل الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب؟

شدد الدكتور جمال شعبان، على أن الوقت والدقائق أو الساعات الأولى قد تنقذ حياة الشخص إذا تم التدخل السريع باستخدام القسطرة أو الأدوية التي تذيب الجلطة.

وأشار إلى أن الصدمات العاطفية والتوتر قد تؤدي إلى اعتلال عضلة القلب وقد تسبب جلطات في المخ أو القلب.

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