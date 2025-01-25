هل يستميل حسام موافي عواطف المتابعين من أجل "السبوبة"؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، ردًا على سؤال "الناس تقول أنك تتعمد الخلط بين العلوم الدينية والطبية، لتكسب الجماهير وتستميل عواطفهم وتحصل على أعداد كبيرة من المتابعين تؤثر فيهم، أو سبوبة مثلما يقول الآخرون؟": "حاشا لله أن أعمل كده، وحاشا لله أكسب حب الجماهير بأن أدخل الدين في الطب".

وأضاف موافي، خلال برنامج "سؤال مباشر": "اسأل تلامذتي من 30 سنة وأنا أدرس لهم، لازم أذكر الله والرسول في كل محاضرة، وأذكر المعجزة الطبية في الدين من يوم ما تخرجت، مش حاجة جديدة، وكل الناس عارفة عني كده".

وتابع أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني: "مفيش حد يخلو من الانتقاد اللي مش نضيف، لكن هاعمل كده علشان السبوبة؟! سبوبة إيه؟! طيب ما أنا شغال كويس جدًّا، أنا دكتور بقالي 55 سنة وناجح".

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