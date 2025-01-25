حسام موافي يحذِّر من التعامل مع هؤلاء الأطباء.. ويكشف سر وصفاته العلاجية على الهواء

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، إنه لا يمكنه تقديم وصفات علاجية على الهواء بأي شكل من الأشكال، وفي بعض الأحيان قد يوجه له شخص ما سؤالًا عن مشكلة صحية؛ مثل الخوف من إجراء عملية قلب مفتوح، فحينها يطمئنه ويوضح له أن العملية أصبحت آمنة للغاية وسهلة.

جاء ذلك ردًا على سؤال "أنت تقدم وصفات علاجية لكل داء؛ سواء الإمساك أو آلام المفاصل، أو الخصوبة، أو الصداع النفسي، أو سوء التغذية".

رفض إعطاء وصفات طبية عن بُعد

قال "موافي"، بشأن إمكانية تقديم نصائح وردًا على: "لو قُلت لك إني عندي صداع نفسي واعتبرني واحدًا من المشاهدين ومتابع البرنامج، وسألتك على الهواء": "عندما يتحدث أحدهم عن مشكلات صحية؛ مثل الصداع النفسي، فلا يمكنني ببساطة أن أقدم وصفات طبية عن بُعد، وأوجههم للذهاب إلى أطباء متخصصين؛ مثل أطباء الأعصاب، وأطلب منهم أن يخضعوا لفحوصات مثل الرنين المغناطيسي؛ لأن التشخيص الدقيق لا يتم إلا بعد الفحص الشخصي للمرضى".

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني: "لا يمكنني كتابة وصفة طبية أو تقديم علاج عبر التليفزيون إلا إذا كنت قد رأيت المريض بنفسي، وعندما أتحدث عن موضوع مثل أمراض القلب، مثلًا الشريان التاجي الذي يعانيه الكثيرون، يمكنني أن أوضح لهم عوامل الخطورة؛ مثل التدخين وأهمية التحكم في السكري، لكن لا أستطيع تقديم علاج محدد عبر الشاشة".

تخصص الدكتور حسام موافي في الطب الباطني وأمراض القلب

تابع الدكتور حسام مموافي: "أقوى التخصصات في الطب هو أمراض الباطنة؛ مثل القلب والصدر والكلى والدم، وهذه هي التخصصات التي حصلت فيها على ماجستير ودكتوراه، ثم حصلت على طب الحالات الحرجة؛ ولكن عندما يواجهني مريض بحاجة إلى جراحة قلب مفتوح، ليس من عملي أن أتعامل مع هذه الحالة، بل أوجهه إلى الجراح المختص".

وتطرق "موافي"، إلى مسألة التخصص في الطب، مؤكدًا: "الأطباء يجب أن يحصلوا على الشهادات التي تؤهلهم للعمل في تخصصاتهم، فلا يمكنني القول إنني أختص في علاج مرض السكري إذا لم أكن قد حصلت على شهادة متخصصة في هذا المجال، والتخصصات الطبية ليست مجرد هوايات، بل تحتاج إلى شهادات أكاديمية".

وأكد أن الطب ليس مجرد تخصص عام؛ مشيرًا إلى الفرق بين الأطباء المتخصصين والممارسين العامّين، قائلًا: "الممارس العام لم يحصل على أية شهادات بخلاف شهادة بكالوريوس الطب فقط، وبيعمل أي حاجة، ونحن الأطباء المتخصصون في أمراض الباطنة نكمل دراستنا العليا للحصول على شهادات أكاديمية متقدمة، مثل الدكتوراه في هذا المجال".

وشدد أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، على ضرورة أن يتم التشخيص والعلاج وفقًا للتخصص، مضيفًا: "أنا قادر على تشخيص المرض بشكل دقيق؛ لكن عندما يتعلق الأمر بالتدخلات المتقدمة، مثل تركيب المناظير أو القسطرة، فإن ذلك يتطلب أطباء متخصصين آخرين، وأشير للمريض إلى الطبيب المختص الذي يمكنه إجراء هذا التدخل الطبي".

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