"السياحة" تنظم مسابقة لزائري الجناح المصري المشارك بمعرض FITUR 2025

كتب- محمد أبو بكر:

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على هامش مشاركتها في المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 الذي يُقام حاليًا بالعاصمة الإسبانية مدريد، مسابقة سياحية لزائري الجناح المصري وذلك بالتعاون مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية وشركة الطيران آير كايرو والعديد من الفنادق الثابتة والعائمة.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الفائزين في هذه المسابقة سيحظون برحلات لزيارة المقصد السياحي المصري، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المسابقة الترويج للمقصد المصري بالأسواق السياحية المختلفة ولا سيما السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية وتعريف منظمي الرحلات بهم بصورة أكبر بالمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع سياحي وأثري.

وأضاف أن هذه المسابقة تشمل سحب على 20 رحلة طيران وإقامة إلى عدد من الوجهات السياحية في مصر، وقد تم إجراء هذا السحب على يومين حيث شهد اليوم الأول السحب على 12 رحلة طيران وإقامة لـ 12 فائزًا، وفي اليوم التالي تم السحب على 8 رحلات طيران وإقامة في إطار المسابقة.

يذكر أن بالذكر أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 بجناح تبلغ مساحته 430م2 متضمنة 80 م2 دور علوي، ويضم الجناح 43 مشاركا من القطاع السياحي المصري الخاص من بينهم 18 شركة سياحة و20 منشأة فندقية وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى 3 شركات طيران وهم: شركة Air Cairo وشركة Nesma للطيران والشركة المصرية العالمية للطيران، إلى جانب مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

اقرأ أيضًا:

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سياحي وداخلية وتضامن.. الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025

أكبر خط ملاحي بالعالم.. فيديو يرصد محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة بعد اقتراب تشغيلها

ننشر ضوابط تحديد الحد الأقصى والأدنى للدعم النقدي