صور.. وفد إعلامي وطلاب جامعات في زيارة لقيادة قوات المظلات

كتب- محمد سامي:

استقبلت قيادة قوات المظلات، وفدًا من الإعلاميين وطلبة الجامعات، في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي وإطلاع مختلف فئات الشعب على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانات وقدرات تمكنها من الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.

بدأت الزيارة، بكلمة اللواء أحمد زكي أحمد، قائد قوات المظلات، رحب خلالها بالحضور، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها رجال قوات المظلات للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي.

وتضمنت الزيارة المرور على معرض لطائرات "الدلتا" ونماذج من المظلات المستخدمة خلال تنفيذ مختلف المهام، كما شاهد الوفد عددًا من الأنشطة التخصصية ذات الطابع الاحترافي التي ينفذها رجال المظلات عكست المستوى الراقي للقوات الخاصة طبقًا لطبيعة المهام التي يكلفون بها.

وتابع الوفد، بعض الأنشطة التدريبية التي يقوم بها رجال المظلات بميدان الاقتحام الجوي المزود بأحدث وسائل التدريب التي تسهم في الارتقاء بمعدلات الأداء القتالي للقوات.

في ختام الزيارة، أعرب الوفد، عن اعتزازه وتقديره بتلك الزيارة التي أتاحت لهم مشاهدة جانب من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات وما يبذلوه من جهود للحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية القتالية مما بعث في نفوسهم رسائل الطمأنينة بما تمتلكه القوات الخاصة من كفاءة قتالية تمكنها من الحفاظ على أمن الوطن واستقراره تحت مختلف الظروف وذلك ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة.

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