قرار قاسٍ وغير دستوري.. طلب إحاطة للحكومة لصرف لبن الأطفال دون أي شروط

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بشأن قرار وزير الصحة الذي وصفته بغير الدستوري والظالم، بمنع الأمهات من حقهن في صرف لبن الأطفال بعد أن تم تحديد حالات محددة لصرفه؛ مما أدى إلى ظلم كبير لأمهات لن يستطيعن شراء لبن الأطفال المدعم لوصوله إلى أسعار فلكية؛ مما يعرض الأطفال للجوع.

وقالت الجزار، في بيان لها اليوم السبت، إن هذا القرار من وزير الصحة به قسوة وقرار غير مسؤول وغير إنساني، قبل أن يكون مخالفًا للمادة ١٨ من الدستور، وهو قرار سيكون سببًا في مرض ووفاة الأطفال الرضع نتيجة سوء التغذية، وعلى الوزير أن يتراجع فورًا عن قراره، مشيرةً إلى أنه بناء على ذلك فإنها تحيط علم رئيس الوزراء ووزير الصحة بل والحكومة كلها بعدم العبث بحقوق المواطنين المذكورة في الدستور، مضيفةً "وأذكركم بقسمكم عليه".

وطالبت النائبة سميرة الجزار بصرف لبن الأطفال وفورًا للجميع ودون شروط، وبعدم رفع الدعم عن لبن الأطفال؛ للتوفير ولصالح الميزانية، والذي سيدفع ثمنه كثير من الأطفال الرضع لا حول ولا قوة لهم،

مشيرةً إلى أنها انزعجت كثيرًا بعد قرار وزير الصحة الأخير بوقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط وفي حالات محدودة جدًّا؛ مثل حالة وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو المرض النفسي، مما يحرم باقي الأمهات وأطفالهن من الحصول على الغذاء الضروري.

وتابعت البرلمانية: وهُنا أشير إلى أنه في جميع الدول ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية والقانون المصري والدولي في جميع أنحاء العالم، تلتزم الدول بتوفير غذاء الطفل، إلا أن وزارة الصحة قررت منع الأمهات من الحصول على اللبن المدعم من الدولة.

وأكدت الجزار أن وزير الصحة يمنع استحقاقية صرف اللبن للأم التي تعاني الأنيميا أو مَن تعاني انقطاعًا في اللبن، وأصبح الانقطاع ليس سببًا لاستحقاقية صرف اللبن بعد الشروط التي وضعتها وزارة الصحة، مشيرةً إلى أنه رغم وجود حالات لأمهات يُعانين نقص الوزن عن الطبيعي، وبالتالي يجدن صعوبة في تغذية الرضيع من خلال رضاعة طبيعية، فضلًا عن حالتهن الاقتصادية الصعبة؛ فهناك عشرات الآلاف من الأمهات في مصر تحت خط الفقر، ولا يحصلن على الغذاء الكافي لجسدهن لتغذية الطفل، وبالتالي تعتمد على اللبن مخفض السعر.

وأضافت الجزار: ولذلك، أرى أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة جارت فيه على حق الرضع وأدى إلى حرمانهم من الحصول على الألبان، وهي وسيلة الغذاء الوحيدة لهم في الأشهر الأولى من حياتهم.

وحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الطفل الرضيع من 4 إلى 6 علب من اللبن الصناعي شهريًّا لسد احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع الأسعار تتراوح تكلفة هذه الكمية في حدود 2500 جنيه في الصيدليات حسب نوع اللبن، وبالتالي يشكل عبئًا على الفقراء ومحدودي الدخل؛ خصوصًا في القرى والمحافظات التي تواجه إهمالًا صحيًّا وغذائيًّا.

وقالت الجزار: فإذا كانت الحكومة تريد أن تخفف الموازنة العامة من الأعباء، حتى تستقيم أمور المالية العامة وتصحح تشوهات أسعار السلع وتدع الأسواق، تعمل إلى حد كبير بمنطقها وقوانينها، فبالقطع هذه سياسة جيدة؛ لكن على حساب دعم المواطن البسيط وحرمانه من قوته وحقوقه في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج، تصبح سياسة فاشلة.

واختتمت النائبة طلب إحاطتها، قائلةً: بناء عليه أطلب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب؛ للرد على طلب الإحاطة وإلغاء قرار وزير الصحة وفورًا؛ لمخالفة المادة ١٨ من الدستور، ولخطر هذا القرار على الأطفال الرضع، وأخيرًا لمخالفته توصيات منظمة الصحة العالمية والإنسانية.

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