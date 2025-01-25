"مش ناقصة افتكاسات".. عمرو أديب يعلق على تدريس مناهج كلية الطب باللغة العربية

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على قرار جامعة الأزهر بتعريب مناهج العلوم والطب.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الطب اختراع أجنبي والتعامل فيه باللغات الأجنبية، طب الدكتور هيكتب الدوا إزاي؟"، متابعًا: "لا تخترعوا أرجوكم، البلد مش ناقصة افتكاسات، ينفع نجرب في الملوخية لكن التعليم لأ".

وتابع مقدم "الحكاية": "نص مستشفيات لندن والخليج من الدكاترة المصريين وبيتكلموا إنجليزي، ولو غيرت الدراسة بتاعت الطبيب بالعربي مش هيتحرك وهيقعدلك، أنا خريج مدارس أجنبي وكنت بستغرب من تدريس مواد زي الكيميا والفيزيا بالعربي".

وأكمل: "اعملوا التعليم غلط بس كملوا شوية، وكل شوية نلاقي افكار جديدة وتتغير في نظام التعليم في مصر، والتعليم مش ناقص ومستوى التعليم عندنا مش كويس، ولا بيعرفوا عربي ولا بيعرفوا انجليزي".