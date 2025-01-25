مدير معارض الكتب بسلطنة عمان: نشارك بمعرض القاهرة ببرنامج ثقافي يعكس تراثنا

كتب- أحمد الجندي:

قال خلفان العبري، مدير دائرة شؤون معارض الكتاب في سلطنة عمان، أن مشاركة السلطنة كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين سلطنة عمان ومصر.

وأوضح "العبري" في تصريحات لمصراوي، أن هذه المشاركة جاءت بهدف إبراز التراث العماني وتقديم تجربة متكاملة للزائر المصري، من خلال اختيار مفردات ثقافية تلائم ذوق الجمهور المصري المعروف بمعرفته الواسعة.

وأشار مدير دائرة شؤون معارض الكتاب في سلطنة عمان، إلى أن جناح السلطنة صُمم ليحاكي الحارات والممرات العمانية التقليدية، مما يعكس تاريخ عمان العريق، موضحًا أن فريقًا متخصصًا أشرف على الإعداد لضمان تقديم محتوى ثقافي مميز.

وكشف "العبري" عن تضمن مشاركة عمان بالمعرض برنامج ثقافي متنوع يشمل محاضرات وفعاليات حول التاريخ المشترك بين البلدين، من بينها فعاليات عن تجارة اللبان العماني الذي استُخدم في الحضارة المصرية القديمة، مما يعزز فرص التواصل الحضاري بين الشعبين.

وأضاف أن الجناح يشهد تفاعلًا بين المثقفين المصريين والعمانيين، بمشاركة 22 جهة عمانية رسمية وخاصة، إلى جانب عدد من الكتّاب والروائيين العمانيين، بهدف تبادل الخبرات الثقافية والفكرية مع نظرائهم المصريين، ما يجعل المشاركة العمانية إضافة مميزة للمعرض.

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