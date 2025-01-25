الثقافة تعلن تخطى عدد زوار المعرض في أول أيامه الـ400 ألف زائر

كتب- محمد شاكر:

أعلنت وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن استقبال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، اليوم الجمعة، أول أيام المعرض ٤٠٠٩٤٢ زائر، للمشاركة في فعالياته الثقافية، واقتناء المؤلفات المتنوعة في كافة فروع المعرفة، سواء من أجنحة قطاعات وزارة الثقافة، أو أجنحة دور النشر المختلفة.

وحرصت الأسر المصرية، والعديد من الزوار العربية، والأجنبية على حضور اليوم الأول للمعرض، الذي يعد عيد سنوي بالنسبة لهم ينتظرونه كل هذا في هذا التوقيت.

ويؤكد إقبال الجماهير على المعرض بهذا القدر في يومه الأول يؤكد مدى وعي المصريين بأهمية معرض القاهرة، ومدى ارتباطهم بالكتاب، حيث احتشدت الجماهير منذ الساعات الأولى لفتح للمعرض أمام أبوابه، لحضور الفعاليات الثقافية التي يقدمها البرنامج الثقافي للمعرض في قاعات الأنشطة المخصصة لذلك، وهو ما يؤكد أهمية وقوة البرنامج الثقافي المقدم لهم على مدار أيام المعرض.

ويعكس الزخم الكبير الذي يشهد المعرض، مدى وعي المصريين بأهمية المعرفة ودورها المحوري في تشكيل الوجدان وتعزيز القيم الفكرية، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر تقدمًا ووعيًا.

وتبشر المؤشرات الإيجابية الأولى للمعرض بدورة استثنائية للمعرض، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو مستوى الفعاليات والخدمات الثقافية المتنوعة المقدمة.

يُذكر أن الدورة الـ56 للمعرض تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياتها من 23 يناير حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف لهذه الدورة، وتم اختيار الدكتور أحمد مستجير شخصية العام، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.