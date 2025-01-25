بكري: تسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة في رفح أبلغ رد على شائعات الإخوان

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن محافظة شمال سيناء قامت، يوم الاثنين الماضي، بتسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين في مدينة رفح الجديدة.

وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أوضح بكري أن هذه الخطوة تعكس ردًا قويًا من الدولة المصرية على المزاعم التي روج لها إعلام الإخوان الإرهابي لفترة طويلة، والتي ادعت تهجير أهالي سيناء قسريًا وتفريغ المنطقة.

أكد مقدم "حقائق وأسرار" أن هذا المشروع الضخم يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة من المشاريع التنموية التي تشهدها سيناء.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية في سيناء وتوفير الخدمات الأساسية لسكانها.

وشدد بكري على أن الدولة المصرية لن تتنازل عن شبر واحد من أراضي سيناء، وأنها مصممة على مواصلة جهودها لبناء مجتمع مزدهر في هذه المنطقة الحيوية.

وأوضح أن المشاريع التي يتم تنفيذها في سيناء تشمل إنشاء مدارس جديدة، ومستشفيات متطورة، وبنية تحتية متكاملة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة لسكان المنطقة.

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