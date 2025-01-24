التوربينات لاتعمل.. عباس شراقي يكشف عن مفاجأة بشأن كهرباء سد النهضة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا عن مفاجأة بشأن كمية الطاقة الكهربية التي يتم توليدها من توربينات سد النهضة الإثيوبي.

وقال "شراقي"، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن التخزين فى سد النهضة مازال ثابتًا منذ 5 سبتمبر 2024 عند منسوب 638 متر فوق سطح البحر بإجمالى 60 مليار متر مكعب، مع السماح بإمرار الإيراد اليومى فقط، موضحًا أنه متغير حسب كمية المياه التي تصرف من بحيرة تانا والتى تبلغ حوالى 4 مليار م3 سنويا من خلال النيل الأزرق ونهر بليس الذى يصب فى النيل الأزرق قبل سد النهضة مباشرة، وقليل من مياه الأمطار الخفيفة.

وأضاف "شراقي"، أن متوسط الإيراد اليومي خلال يناير الجاري بلغ حوالى 25 مليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن سينخفض إلى 16 ثم 13 مليون متر مكعب فى فبراير ومارس، على الترتيب.

ولفت شراقي إلى أن كمية المياه سالفة الذكر لا تكفى لتشغيل كامل لتوربين واحد، من المفترض أنه فى حالة تشغيل الأربعة توربينات يتم السحب من مخزون البحيرة بقدر ساعات التشغيل، إلا أن كمية المياه لم تقل عن 60 مليار متر مكعب، الأمر الذي يؤكد ان التشغيل ضعيف جدًا أو على الأرجح أن الإيراد اليومى القليل يمر من أنفاق التوربينات دون أى إنتاج للكهرباء.

وأشار إلى أنه في حال استمرار عدم استخدام مياه من بحيرة سد النهضة لتشغيل التوربينات فسوف يتم إعادة فتح بوابات التصريف مرة أخرى لتفريغ جزء من المياه المخزنة بمقدار 20 مليار م3 على الأقل، استعدادًا لاستقبال مياه الموسم الجديد الذى سيبدأ فى يوليو القادم.

وتطرق شراقي للحديث عن النشاط الزلزالي بمنطقة السد وقال إن النشاط الزلزالي في منطقة الأخدود الإثيوبى مازال مستمرا حيث وقع اليوم الجمعة 24 يناير 4 زلزال بقوة 4.4 – 4.7 درجة على مقياس ريختر، وبلغ إجمالي عدد الزلازل أقوى من 4 درجة خلال الـ 35 يوم الأخيرة 171.

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