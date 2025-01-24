بالفرح الشرقاوي.. انطلاق العروض الفنية لقصور الثقافة بمعرض الكتاب

جناح قصور الثقافة يشهد إقبالًا كبيرًا في أول أيام معرض الكتاب 56

كتب- محمد شاكر:

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فى أولى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، بعدد من العروض الفنية المتنوعة، على مسرحي بلازا "1، 2".

شهد مسرح بلازا "1" عرضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الأطفال بقيادة المايسترو د.مروة صابر وقدمت عددا من الفقرات الفنية وهي "أحلف بسماها، يا أغلى اسم فى الوجود، إديش كان فيه ناس، زوروني كل سنة مرة، يا ناس أنا موت، اتمخترى يا خيل، على بلد المحبوب، أمانة عليك، يا حبيبتى يا مصر"، بجانب مقطوعة موسيقية بعنوان "قضية عم أحمد" لعمر خيرت

وتألقت فرقة الشرقية للفنون الشعبية على مسرح بلازا "2" بعروضها الفنية المعبرة عن الفلكلور الفلاحى بقيادة الفنان أحمد واصف وقدمت فقرات "فرح شرقاوي، السقايين، الحواية، كف العرب، التنورة، الحصان" .

العروض تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنفذها الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

وتقدم العروض الفنية للأطفال بإشراف لإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشهد ركن الطفل مجموعة كبيرة من الورش الفنية والحرفية يقدمها نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين، بجانب اللقاءات المقدمة احتفاء باختيار الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض الطفل، والزيارات والجولات الميدانية المخصصة للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات والأطفال من المناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

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