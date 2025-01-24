الغرفة التجارية تُعلق على مشهد بيع الأدوية بأرصفة وكالة البلح

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، على أهمية شراء الأدوية من مصادر موثوقة، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق ببيع الأدوية على صفحات السوشيال ميديا وعلى الأرصفة.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" عبر فضائية "النهار"، أوضح عوف أن الدواء يجب أن يُباع فقط في المنشآت الصيدلانية المرخصة، حيث تتوفر الرقابة والتفتيش لضمان جودة المنتجات.

وأشار إلى أن الأدوية يجب أن تُخزن وتُباع وفقًا لوصفة طبية، حيث يُعتبر ذلك أمرًا ضروريًا لحماية صحة المستهلك.

ولفت إلى أن العديد من الأشخاص يتجهون إلى شراء أدوية التخسيس أو مستحضرات لعلاج تساقط الشعر من الإنترنت، ولكن هذه الممارسات قد تكون خطيرة، حيث أن هذه الأدوية قد تفتقر إلى الإشراف الطبي.

كما حذر عوف من أن الأدوية التي تُباع على على أرصفة وكالة البلح أو عبر السوشيال ميديا غالبًا ما تكون غير موثوقة، وقد تحتوي على مواد ضارة.

وأكد أن الإعلانات التي يروج لها بعض المشاهير على السوشيال ميديا قد تكون مضللة، حيث يزعمون أن هذه المنتجات آمنة وفعالة، بينما لا تتوفر أي ضمانات علمية لدعم ذلك.

وفيما يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية، أوضح عوف أنها قد تتحلل وتتغير تركيبها، مما يؤدي إلى إنتاج مواد ضارة قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

وأكد على ضرورة إعدام الأدوية منتهية الصلاحية وعدم استخدامها مرة أخرى، حيث يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة مثل الفشل الكلوي أو الكبدي.

ودعا عوف المستهلكين إلى توخي الحذر عند شراء الأدوية، مؤكدًا على أهمية الحصول على الأدوية من الصيدليات المعتمدة فقط، حيث أن شراء الأدوية من أماكن غير موثوقة يعد بمثابة مخاطرة كبيرة.

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