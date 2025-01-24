الأرصاد تكشف عن تزايد فرص سقوط الأمطار في هذا الموعد

جناح قصور الثقافة يشهد إقبالًا كبيرًا في أول أيام معرض الكتاب 56

كتب- حسن مرسي:

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد بداية الأسبوع المقبل فرصًا أكبر لتساقط الأمطار، مع نشاط في الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وحثت المواطنين على ارتداء الملابس الشتوية وتوخي الحذر عند القيادة خلال ساعات الصباح الباكر.

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء في مصر تشهد استقرارًا نسبيًا اليوم، مع توقعات بتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وخلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى أضافت غانم، أن هناك فارقًا ملحوظًا بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً، حيث تشهد البلاد طقسًا دافئًا خلال النهار وباردًا جدًا خلال الليل.

وحذرت الدكتورة منار غانم، من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية في الساعات الأولى من الصباح، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتعطيل حركة المرور.

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