عدلي حسين: أفخر بلقب "نصير المرأة" وخصصت شققًا لرعاية المعيلات

كتب- أحمد الجندي:

تصوير: محمود بكار

أعرب المستشار عدلي حسين، المحافظ السابق للمنوفية والقليوبية، عن فخره بلقب "نصير المرأة"، مشيرًا إلى الجهود التي بذلها لتعزيز تمكين المرأة خلال فترة عمله كمحافظ للقليوبية.

جاء ذلك خلال مشاركته بندوة “حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية” بقاعة ديوان الشعر ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح "حسين" أنه خلال عمله كمحافظ عمل على دعم المرأة من خلال تخصيص شقق لرعاية النساء المعنفات والمعيلات في مناطق شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب، بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية، لضمان توفير مكان آمن لهن.

وأضاف أن نسبة كبيرة من نساء مصر يعُلن أسرهن، مما دفع إلى إدراج مواد في الدستور تضمن حقوق المرأة المعيلة وتدعم مكانتها داخل المجتمع.

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