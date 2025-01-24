وزير الري: استخدام الطائرات المسيّرة لمراقبة المجاري المائية

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، "معمل الذكاء الاصطناعي" بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، في خطوة تستهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية.

كما شهد الوزير حفل تكريم 71 متدربًا إفريقيًا من دول مختلفة، شاركوا في أربعة برامج تدريبية نظمها المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، في مجالات تشمل:

محطات معالجة المياه

إدارة المياه الجوفية ودبلوماسية المياه

الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن الاقتصاد الدائري

الأمن المائي وإدارة المخاطر

وشملت قائمة الدول المشاركة مصر، الكاميرون، ليبيريا، الكونغو الديمقراطية، الكونغو الشعبية، أنغولا، موزمبيق، مدغشقر، ملاوي، مالي، تشاد، جنوب أفريقيا، زامبيا، والنيجر.

جرت الفعاليات بحضور السفيرة كاثرين نورجين، سفيرة مالاوي، وممثلي عدد من السفارات الإفريقية والسفارة الفنلندية بالقاهرة، إلى جانب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وشاهد الوزير عروضًا تقديمية للمتدربين المصريين المشاركين في الدورات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي أقيمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما كرّم المتدربين الأكثر تميزًا في هذه الدورات.

الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه

أكد الدكتور سويلم، في كلمته عقب الافتتاح، أن الوزارة تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، باعتبارها أحد أدوات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث يأتي إنشاء "معمل الذكاء الاصطناعي" كأحد الخطوات الأساسية لهذا التحول، حيث يضم:

نماذج تطبيقية لإدارة الموارد المائية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

روبوت تعليمي لدعم العملية التدريبية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل بيانات متعددة في وقت واحد، ما يساعد متخذي القرار في الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

رفع كفاءة العاملين وتعزيز الحوكمة

أكد الدكتور سويلم على أهمية رفع كفاءة المهندسين والفنيين في الوزارة من خلال:

تحليل البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة

تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في إدارة الموارد المائية

إدخال أدوات رقمية جديدة لتعويض النقص في أعداد المهندسين والفنيين

وشدد وزير اعلى ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة، لما لها من دور في:

تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرار

تفعيل القوانين واللوائح المنظمة

دعم روابط مستخدمي المياه

حوكمة إدارة الخزانات الجوفية

التحول الرقمي في إدارة المياه

أوضح وزير الري أن التحول الرقمي يُسهم في:

تحسين إدارة المياه وتوزيعها وفق الاحتياجات الفعلية

رقمنة التراخيص والبيانات الخاصة بالترع والمصارف والمنشآت المائية

إعداد قواعد بيانات لمتابعة عمليات تطهير الترع والمصارف

استخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) لمراقبة المجاري المائية

خلال حفل تكريم المتدربين الأفارقة، أشاد الدكتور سويلم بالتعاون المثمر بين مصر والدول الإفريقية في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر تسعى لنقل المعرفة والخبرات إلى الدول الشقيقة.

وأشار إلى أن مصر، خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، أطلقت مبادرة AWARe خلال مؤتمر COP27، وأسست "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA"، الذي يقدم 37 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا للمتخصصين الأفارقة، مما يساهم في بناء قدراتهم وتمكينهم من نقل المعرفة إلى بلدانهم.

وفي ختام الفعاليات، توجه الوزير بالشكر إلى مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري على جهوده المتميزة في تقديم برامج تدريبية متطورة للمصريين والأفارقة، بهدف تعزيز الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

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